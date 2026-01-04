'Dardo' de un exjefe de la F1 a Vettel tras compararlo con Verstappen: "Max ha demostrado..."

Guenther Steiner, exjefe de Haas, reflexiona sobre los Mundiales que tienen ambos mitos de Red Bull comparando las condiciones en las que ambos compitieron.

Red Bull ha ganado ocho mundiales de Fórmula 1 en toda su historia. Cabe recordar que la escudería austríaca fue fundada en 2005 y que solo lleva en la competición algo más de dos décadas, nada comparable con históricos como Ferrari o McLaren, auténticos mitos del 'Gran Circo'.

En estos veinte años en los que ha competido, Red Bull ha conseguido conquistar nada más y nada menos que ocho títulos mundiales, cifras muy asombrosas. Curiosamente, han sido solo dos pilotos los que han 'tocado el cielo' sobre el Red Bull, Sebastian Vettel y Max Verstappen.

El germano y el neerlandés dominaron durante cuatro años consecutivos cada uno pero Guenther Steiner, exjefe de Haas, sitúa en escalones distintos a ambos corredores. El exdirectivo ve mucha diferencia entre el nivel de piloto de Sebastian y el de Max.

"Vettel siempre estuvo en el coche dominante. Max ha demostrado que puede lucha sin tener el mejor coche. Con todo el respeto que tengo por Sebastian y por lo que consiguió, cuando llegó a Ferrari no cambió el rumbo del equipo. Ganó carreras, sí, pero nunca fue una historia al nivel de Michael Schumacher. Max está en otra liga", declara Steiner en unas declaraciones que recoge 'Motorsport'.