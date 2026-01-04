La llamativa reflexión de una leyenda sobre la remontada de Verstappen en 2025: "Nadie se acordará"

Juan Pablo Montoya, expiloto de Fórmula 1, cree que por el hecho de que Max no ganara el título, su remontada no será recordado.

Max Verstappen firmó una actuación espectacular la temporada pasada. El neerlandes, con un coche inferior, consiguió llevar la pelea por el título hasta el último gran premio poniendo en serios apuros a los McLaren, que parecía que iban a disputarse el título entre ellos.

Sin embargo, Oscar Piastri y Lando Norris vieron como Verstappen comenzó a recortarles distancia de manera increíble en las últimas carreras. El neerlandés no tenía rival y anuló por completo la superioridad que tenía el McLaren sobre el Red Bull.

Por desgracia para Max, el título terminó siendo para Norris. La espectacular gesta de Verstappen no fue suficiente y Lando se alzó con su primer Mundial. Juan Pablo Montoya ha recordado aquel Gran Premio de Abu Dhabi pero dejando una reflexión muy sorprendente.

En declaraciones que recoge 'GP Blog', Montoya le quita algo de importancia a la remontada de Verstappen por no haber terminado consiguiendo el título: "Nadie va a volver a hablar en su vida de lo que hizoMax, y si lo hacen, lo harán para hacer referencia a que estuvo lejos y no alcanzó el título".

Verstappen encara 2026 siendo, como no podia ser de otra manera, uno de los grandes favoritos al título. Sin embargo, Red Bull ya ha avisado en alguna ocasión. Haberle dedicado tanto tiempo al desarrollo del monoplaza de 2025 podría perjudicarles en el coche de 2026, algo que sufriría el propio Max.