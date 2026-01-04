"El fracaso no es una opción": la promesa de Aston Martin a Fernando Alonso para 2026

Enrico Cardille, ingeniero de la escudería, está convencido que el monoplaza funcionará y será competitivo. Algo que espera con ilusión Fernando Alonso.

Fernando Alonso espera con ansia e ilusión un Aston Martin que le permita ser competitivo en 2026. El proyecto encabezado por Adrian Newey apunta a que podría resultar en un nuevo monoplaza que de un cambio completo en cuanto a competitividad se refiere.

Fernando lleva varias temporadas sufriendo mucho con el coche británico. En 2025, el asturiano ha exprimido el máximo de su monoplaza y eso solo le ha llevado a puntuar en ciertas carreras. Alonso quiere pelear por algo más y el liderazgo e ingenio de Newey en el proyecto de 2026 podrían resultar en un coche rápido.

Enrico Cardille, ingeniero de Aston y exingerniero de Ferrari durante casi veinte años, está convencido de que el Aston funcionará bien. Eso sí, no es capaz de asegurar el tiempo de adaptación que necesitará el monoplaza.

"Vamos a hacerlo bien. Simplemente no sé si lo haremos bien para la primera carrera, la segunda, la séptima o la que sea. Lo que tenemos es compromiso, concentración y la confianza de que saldrá bien. Tenemos todo lo necesario para hacer un gran trabajo. El fracaso no es una opción", asegura Cardille en unas declaraciones que recoge 'Motorsport'.

"Tenemos objetivos claros en mente sobre lo que queremos conseguir, y estamos trabajando muy duro para explorar nuestras opciones. Es una tarea interesante. En parte se trata de saber por dónde apostar: hay direcciones de desarrollo que quizá no den resultados positivos de inmediato, pero pueden ayudarnos a alcanzar objetivos finales ambiciosos. Estamos haciendo algunas apuestas", concluye Enrico.