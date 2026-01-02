Ahora

"Fernando es un talento, pero..."

"Verstappen no hará como Fernando Alonso": un exjefe de F1 pronostica el futuro de Max

Guenther Steiner, antiguo team principal de Haas, considera que el neerlandés no se equivocará eligiendo equipo si decide salir de Red Bull.

Tras cuatro años reinando en Fórmula 1 con un Red Bull varios escalones superior al resto, Max Verstappen se ha quedado a las puertas de su quinto título en 2025.

El piloto neerlandés nunca esconde su sed de victoria y en Milton Keynes saben que si no tiene un coche ganador en el nuevo reglamento, en 2027 la puerta de salida estaría abierta.

Analizando tal supuesto durante su participación en el podcast 'Red Flags', Guenther Steiner no se ha mostrado preocupado por su futuro.

"Creo que Max estará en el coche correcto, por lo que continuará con el éxito", ha explicado el exjefe de Haas.

"Es muy inteligente y está rodeado de gente inteligente. Creo que su contrato está abierto, y quien tenga el coche líder querrá a Max Verstappen, y lo conseguirá", ha añadido.

De hecho, afirma que el tetracampeón no cometerá los errores que sí cometió Fernando buscando su tercera corona: "No hará un movimiento como Fernando Alonso. Fernando era muy bueno eligiendo el coche equivocado todo el tiempo. Fernando es un talento, pero siempre se ha metido en el coche equivocado".

"Max no cometerá ese error porque entre Jos, su padre, y Raymond Vermeulen, se asegurarán de ponerlo en el coche correcto. Así que no creo que tengamos que preocuparnos por eso. Max estará en el mejor coche, si no en el segundo mejor", ha zanjado.

