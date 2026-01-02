Fernando Alonso, a corazón abierto: "Tenía que ganar si quería seguir corriendo"

El bicampeón del mundo ha explicado que los momentos de mayor presión los vivió cuando era niño durante su etapa en el karting.

"Para mí la presión siempre fue en esos años"

¿Cómo gestiona la presión un piloto de Fórmula 1? Esta es una de las cuestiones que le han planteado a Fernando Alonso durante el documental 'Bravissimo' de 'DAZN', y el asturiano ha dado una respuesta que a muchos sorprenderá.

Para él fue "un regalo estar en la lucha por el Mundial de F1", pero esa presión no era comparable a la que vivió unos años atrás cuando quemaba etapas para llegar al 'Gran Circo'.

"Pensé que no iba a correr más en karting porque tenía que correr en Italia. Me dieron una carrera como oportunidad para demostrar qué podía hacer", recuerda el piloto de Aston Martin.

Afortunadamente, todo salió bien: "Luego me dijeron: 'el año que viene no vas a tener que pagar nada, te vamos a hacer como piloto oficial de karting a ver qué tal te va'".

"Para mí la presión siempre fue en esos años, cuando era niño. Me daban una carrera y tenía que ganarla si quería seguir corriendo", explica Alonso.

Una vez debutó con Minardi, se hizo con un asiento en Renault y pasó a pelear por los Mundiales, Fernando reconoce que se relajó.

"De repente estaba en Renault, estaba bien posicionado, todo el mundo hablaba bien de mí, tenía contrato para varios años, tenía mi sueldo… No me parecía que tuviese presión", ha zanjado.