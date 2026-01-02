Briatore señala cuántos Mundiales de Fórmula 1 debería haber ganado Fernando Alonso

Fernando Alonso y Flavio Briatore, durante su época en Renault

El italiano, actual representante y antiguo jefe del asturiano, considera que "debería haber ganado seis u ocho Mundiales".

Flavio Briatore es uno de los grandes protagonistas de 'Bravissimo', el documental de 'DAZN' dedicado al primer Mundial de Fórmula 1.

El italiano fichó al ovetense tras debutar en F1 con Minardi en 2001 y, tras un 2003 y un 2004 en los que Alonso ya empezaba a lograr poles, podios y victorias, tocó el cielo con Fernando derrocando a Ferrari y a Michael Schumacher.

Y es que el ahora asesor de Alpine siempre confió en su piloto: "Sustituyó a un campeón del mundo y muchos le criticaban por ser joven y no tener experiencia, pero yo creía en él".

"Estaba seguro de que era especial. Con el tiempo te das cuenta de que no era especial, era algo más que eso", añade.

Es más, Briatore considera que Alonso tiene más talento que palmarés: "Un piloto como Fernando debería haber ganado seis u ocho Mundiales. Siempre ha marcado la diferencia".

Y lo cierto es que con tan solo ocho puntos más, el asturiano sería pentacampeón del mundo de Fórmula 1, pero la suerte nunca ha sido su mayor aliada. 2026, la última bala para el tercero.