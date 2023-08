El Gran Premio de los Países Bajos ha dejado la carrera más interesante y entretenida de la temporada. La lluvia intermitente en diferentes tramos de la carrera derivó en una gran variedad de estrategias y, como no podía ser de otra manera, en un gran número de adelantamientos.

Precisamente la cita de Zandvoort se ha convertido, por ello, en el Gran Premio con más adelantamientos de la historia de la competición. Sin embargo, no todos ellos han sido fáciles ni muchísimo menos limpios, como es el caso de la pasada de Max Verstappen a Pierre Gasly en la vuelta seis.

Y es que en la peraltada y peligrosa curva 3, el neerlandés adelantó al francés de la manera más agresiva posible: por el interior y sacándole de la pista en un momento en el que las circunstancias de la pista eran muy peligrosas.

Una acción que, si bien es cierto que fue muy peligrosa, no tuvo consecuencias. Esto se debe a que la FIA consideró que, debido a la lluvia intermitente y a la pista cada vez más mojada, la maniobra del bicampeón no fue intencionada ni deliberada.

Sin embargo, las imágenes no muestran lo mismo. Según el criterio que ha seguido la FIA a lo largo de este año la sanción para Max, pese a no haber acabado en colisión, debió haber sido de 10 segundos de penalización, a cumplir en la siguiente parada en boxes o a final de carrera.

Una penalización que le habría permitido a Fernando Alonso ganarle la posición y, con una pista tan complicada y con el gran nivel que mostró Fernando a lo largo de toda la carrera, podría haber derivado en la tan ansiada victoria número 33.

Gasly’s reaction to being pushed wide by Verstappen 👇 pic.twitter.com/SdHHM5gmKh