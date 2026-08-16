"Ducati no va a dejar escapar este emblemático título": Aprilia espera al mejor Márquez tras el parón de MotoGP

Pronto regresa MotoGP, la segunda mitad de una última temporada que tendrá con "las motos más rápidas de la historia del motociclismo", con varios pilotos disputando el Mundial al límite.

El Mundial 2026 de MotoGP está más intenso que nunca. Con cinco pilotos de distintos fabricantes en apenas 40 puntos en la cabeza de la clasificación, Aprilia está amenazando esta temporada con acabar con el dominio de Ducati.

Jorge Martín, seguido de Marco Bezzecchi y Ai Ogura, lidera el campeonato. Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio les siguen de cerca tras encontrar algo más de solidez a medida que ha ido avanzando la temporada.

Sobre el desenlace de esta, el CEO de Aprilia ha dejado un interesante análisis: "No creo que quieran dejar escapar también este campeonato que, por así decirlo, es un poco emblemático, ya que estas son las motos más rápidas de la historia del motociclismo". Para el transcurso de las últimas citas, Massimo Rivola también tuvo unas palabras.

"No creo que este año no vayan a traer piezas nuevas. Nosotros hemos traído algunas aquí y espero que Ducati traiga más, sobre todo después de los últimos años, en los que Ducati prácticamente ha dominado". Y concluyó haciendo énfasis en esta generación de motos, después de la bajada de cilindraje que obligará la nueva normativa para 2027.

"Ya no volveremos a ver velocidades de 350 kilómetros por hora. Así que será genial. Creo que, como italianos, debemos estar absolutamente orgullosos", cerró en 'Sky Sport MotoGP'.