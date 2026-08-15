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El archienemigo de Alonso cuestiona el papel de Adrian Newey en Aston Martin: "¿Y si...?"

Johnny Herbert, excomisario y ahora comentarista de la Fórmula 1, se pregunta si Adrian Newey ya no es el del pasado y por eso Aston Martin lo está pasando tan mal.

Adrian Newey Adrian NeweyGetty

En esta fase de calendario de la Fórmula 1 Aston Martin está empezando a introducir actualizaciones en su coche. Son las primeras del año. Y es que Adrian Newey prefirió esperar y entender todo lo que le ocurría al monoplaza antes de cambiar algo. Se espera una progresión importante en las próximas semanas.

Pero hay quien no confía en el ingeniero más laureado de la historia. Es Johnny Herbert, excomisario y ahora comentarista de la Fórmula 1, conocido por sus constantes críticas hacia Fernando Alonso.

En palabras que recoge 'GP Blog', Herbert se pregunta si Newey ya no es el de antes y está "acabado".

"¿Y si lo que hemos visto son los primeros síntomas de una espiral negativa, de una caída?", se pregunta el que fuera comisario del Gran Circo.

Insiste en que quizá Newey ya no es el del pasado cuando se proclamó campeón con Red Bull: "Es algo que tiene que suceder en algún momento. ¿Y si ese momento ya ha llegado?".

El ingeniero es el máximo responsable de este Aston Martin. Cuando llegó al equipo reconoció que el trabajo que se había hecho en el coche era muy básico, pero ahora estas actualizaciones sí son al 100% de su responsabilidad.

En Países Bajos, la próxima cita del mundial, se esperan más actualizaciones y también una progresión del motor Honda. Seguro que Herbert está muy atento para alargar, o no, sus dudas sobre Newey.

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