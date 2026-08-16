Djokovic se sincera sobre el "problema de salud" que le hizo caer en Cincinnati: "Desde hace muchos años..."

El serbio se vio visiblemente afectado por las condiciones de la pista en Ohio, lo que le hizo sucumbir en su estreno, una vez más este año.

Novak Djokovic vivió un terrible inicio de Masters 1000 de Cincinnati en un debut donde no fue capaz de superar al argentino Tiago Agustín Tirante. El serbio venció en el primer 'set', pero su físico sucumbió a partir de ahí, cayendo los dos siguientes ante el tenista latinoamericano.

Tras el partido, en rueda de prensa, Novak quiso felicitar a su adversario antes que nada: "Felicito a mi oponente hoy. Sinceramente, no ha sido un partido agradable para mí. Así me he sentido. No ha sido la primera vez y no será la última. Así son las cosas”.

"Las condiciones no son el problema. Es por un problema de salud que tengo. Lo llevo sufriendo desde hace ya muchos años. Me causa muchos problemas, especialmente cuando hace mucha humedad y calor", explicó el serbio, que sufrió vómitos y mareos que le obligaron a tumbarse sobre la pista durante el duelo.

"Sabía que estas condiciones iban a perjudicarme, pero también hay otras cosas: los nervios y todo lo que conlleva un partido como este. Todo eso empeora más la situación y eso es lo que ha ocurrido", sentenció para 'Sportklub'.

Un colapso más este año para Djokovic, a pesar de estar cuidando su físico al máximo acudiendo solo a las grandes citas, aunque esa inactividad podría estar pasándole factura. "Espero poder hacerlo (volver a Cincinnati), pero por desgracia ahora mismo parece más probable que no lo haga. Veremos qué nos depara el futuro", concluyó el serbio, con el US Open a dos semanas vista.

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