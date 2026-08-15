"Está haciendo un trabajo fantástico": Verstappen siempre "supo que Antonelli daría un salto" en la F1

"Max me dijo que me centrara": el consejo de Verstappen a Antonelli en medio del mundial de F1

El tetracampeón mundial ha afirmado que siguió de cerca el talento del italiano "desde los karting", donde ya vio hacia donde apuntaba el ahora piloto de Mercedes.

Kimi Antonelli es, sin ninguna duda, el nombre propio de esta temporada 2026 de Fórmula 1. El piloto de Mercedes de tan solo 19 años lidera el campeonato en su segundo año en la categoría reina del motor.

Antes de él, Lando Norris ganó un campeonato tras la era de dominio de Max Verstappen, el piloto de Red Bull que más campeonatos de F1 suma tras Lewis Hamilton en las últimas dos décadas. Precisamente el británico es el seguidor más inmediato del italiano, seguido de George Russell.

El neerlandés, ha contado, como recoge 'gpblog' que el talento de Antonelli era visible desde hace varios años: "Cuando aún estaba en karting era uno de los mayores talentos. Siempre digo que los pilotos deberían hacer esto antes de ir a los coches".

"Hizo un salto rápido a la Fórmula 1, es normal que cometiera errores en su primer año, todos los tuvimos. Por supuesto, cuando corres para un equipo 'top' eres más señalado", añadía Verstappen. Y por último explicó cómo para él siempre estuvo claro que el italiano iba a tener una gran progresión en la F1 como la que ha tenido finalmente en Mercedes.

"Sabía que haría un salto el año después (del primero) para ser mucho más competitivo constantemente. En tu temporada 'rookie' puede ser duro, pero por el momento está haciendo un trabajo fantástico", concluyó finalmente Max. Una apuesta proveniente de uno de los grandes pilotos de los últimos años, que se está convirtiendo en una realidad esta temporada.

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