¡Increíble Shelton! El hito solo al alcance de Alcaraz y Sinner en esta generación

El estadounidense se unió a este dúo de tenistas tras alcanzar una especial marca en su victoria en Montreal.

Ben Shelton gana en Montreal y defiende así el que fue su primer título de Masters 1000 el año pasado. El tenista estadounidense se impuso en la final a su compatriota Brandon Nakashima, que a su vez derrotó a Rafa Jódar en semifinales.

Se sitúa así Shelton como número seis del mundo en el ranking ATP, pero más allá de eso, ha logrado obtener un hito histórico al alcance de solo otros dos tenistas. Así es, Ben Shelton se une a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner como únicos tenistas nacidos después del año 2000 en lograr esta marca en el circuito.

Porque ser bicampeón de Masters 1000 en esta generación de tenistas es un hito a la altura de solo este trío de tenistas. Nadie más lo ha logrado y en Cincinnati ningún jugador tendrá la oportunidad de hacerlo.

No obstante, un joven Rafa Jódar que ha arrancado con épica ante Denis Shapovalov, amenaza con hacer un buen papel para lograr el que sería su primer Masters 1000. Alexander Zverev se presenta como el cabeza de serie, después de la eliminación de Novak Djokovic y la ausencia de Jannik Sinner por lesión.

Carlos Alcaraz tampoco ha dado pistas sobre su regreso a las pistas, aunque ya se entrena activamente pero su presencia en el US Open cada vez es más dudosa.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido