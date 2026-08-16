Flavio Briatore, durísimo contra el plan de Aston Martin: "Los resultados no están a la altura"

El jefe del equipo Alpine defiende que él nunca ficharía a un ingeniero como si fuera una estrella para su escudería... tal y como ha hecho Aston Martin.

El plan de Aston Martin no está funcionando. Al menos de momento. Ficharon a Adrian Newey como su gran figura para que se hiciera cargo del diseño del coche, pero se han quedado atrás. Y no ha sido la única incorporación de renombre que han hecho durante estos últimos meses en la Fórmula 1.

Flavio Briatore, jefe de Alpine, ha criticado este plan de la escudería verde. Defiende que él nunca habría tomado este camino.

Así lo dice en 'Racing News 365': "Jamás traeré a un ingeniero de renombre a mi equipo".

Briatore prefiere que los ingenieros se formen en su equipo: "En el pasado, nosotros mismos creamos grandes nombres con ingenieros como Ross Brawn, Bob Bell, Pat Symonds y James Allison".

Y aprovecha para darle un 'palo' a Aston Martin, el equipo de Fernando Alonso: "Han atraído a los nombres más importantes del mundo y los resultados no están a la altura".

En este primer tramo del calendario los resultados han sido desastrosos: incluso por detrás de Cadillac, recién aterrizados en el mundial.

Ahora todo podrían cambiar. O eso prometen. Newey ha llevado muchas actualizaciones para el AMR26 y Honda trabaja en un nuevo motor de cara al Gran Premio de Países Bajos. El nuevo plan se pondrá en marcha en una semana... y esperan que Fernando Alonso y Lance Stroll puedan aspirar a los puntos.

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