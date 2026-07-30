"En España... estad atentos": el ilusionante mensaje del presidente de la F1 sobre Madring

Stefano Domenicali ha compartido sus sensaciones a dos meses del Gran Premio de España que estrenará Madrid como cita del calendario de F1 por primera vez en más de cuatro décadas, además de analizar la polémica con el nuevo reglamento y el futuro de Verstappen.

"Un evento diferente a los que se han organizado antes"

La temporada 2026 de Fórmula 1 llega con una grandísima novedad para los aficionados españoles a la competición. La categoría reina del motociclismo regresa a Madrid después de 45 años y lo hará en un escenario nunca antes visto. Del 11 al 13 de septiembre tendrá lugar en el nuevo circuito semiurbano MADRING, en IFEMA, el Gran Premio de España.

Una iniciativa que, como ha asegurado el presidente de la F1, "era impensable hace un par de años y que está atrayendo mucho interés". Sobre la cita, Stefano Domenicali ha tenido unas palabras, en unas declaraciones en vistas de la segunda mitad de la temporada.

"Será un circuito nuevo y un concepto nuevo que tenemos muchas ganas de desarrollar porque es un evento diferente de los que se han organizado antes", añadía el directivo italiano, que dejó caer también una ilusionante pista para los aficionados españoles: "En España... estad atentos. Muy pronto...". Tras ello analizó la actualidad del campeonato y la polémica surgida con el nuevo reglamento y en torno a la figura de Max Verstappen.

Domenicali defiende el nuevo reglamento

La nueva normativa que ha estrenado este año la competición ha planteado "debate" entre los pilotos del 'paddock'. Los monoplazas han sufrido cambios considerables y no todos están contentos con ello. Max Verstappen ha sido el más crítico, sin embargo Domenicali no duda de su continuidad en la F1 a pesar de los rumores: "Es un piloto increíble. Mi opinión es que Max seguirá con nosotros. Pero el deporte es grande, más grande que ningún piloto".

Luego respondió en profundidad a aquellos que no comparten los cambios en la normativa, ofreciendo un detallado análisis, como recoge 'SoyMotor': "La mayoría de la gente está interesada en si adelantas o no, no en cómo lo haces. Es como cuando se utilizaba el DRS. Los nuevos aficionados están fascinados con el hecho de que haya muchas acciones, aunque no entiendan siempre el origen".

"El adelantamiento de Verstappen a Hamilton en Hungría es una obra de arte y es lo que puedes lograr si maximizas las prestaciones del coche". Una situación que, como ha aclarado Domenicali, "hablará a puerta cerrada para buscar soluciones" y seguir construyendo una F1 lo más "fascinante" posible para todos.

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