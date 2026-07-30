Madrid recoge cable y vende 'el ático secreto' de Ayuso para la "reconstrucción de la sierra tras el incendio"

¿Qué está pasando? Planifica Madrid, la empresa pública de la región que gestiona el patrimonio del Gobierno madrileño, ha comenzado el proceso de venta de varios inmuebles entre los que está el ático de la presidenta.

Planifica Madrid, una empresa pública de la Comunidad de Madrid, ha iniciado la venta de varios inmuebles, incluido un ático en Chamberí asociado a Isabel Díaz Ayuso. La venta, anunciada apenas un día después de conocerse la existencia del ático, generará unos ingresos de 20 millones de euros destinados a la reconstrucción de la sierra oeste tras un incendio. El inmueble, comprado tres meses y medio antes y sin información clara sobre su uso, ha suscitado polémica. Ayuso asegura que se utilizaría para reuniones institucionales temporales y califica las críticas como una "campaña de desprestigio". La compra no figuraba en el presupuesto de la Comunidad para 2026.

Planifica Madrid, empresa pública de la Comunidad de Madrid que gestiona el patrimonio inmobiliario del Gobierno regional, ha comenzado el proceso de venta de varios inmuebles entre los que se encuentra el ático en Chamberí de Isabel Díaz Ayuso apenas un día después de que se supiese de su existencia. El dinero obtenido, dicen, irá "destinado a la reconstrucción de la sierra oeste tras el incendio".

Según dice el comunicado, la venta de dichos inmuebles supondrá unos ingresos de "20 millones de euros para las arcas de la Administración general".

Con la venta, dicen, la Comunidad de Madrid "seguirá buscando dentro de su patrimonio inmobiliario espacios que reúnan las condiciones necesarias para trasladar la actividad de la Real Casa de Correos mientras duren estos trabajos".

Todo, después de que hace apenas 24 horas saliera a la luz tras una información de 'El País' que la Comunidad de Madrid había comprado un piso, un ático, de 486 metros cuadrados, 200 de ellos de terraza, en uno de los barrios más exclusivos de la capital. Su uso, según una portavoz del Gobierno de la región, era servir de "oficina" temporal para Ayuso y un "mínimo equipo" en la rehabilitación de la Real Casa de Correos.

El medio explica que la noticia se conoce tres meses y medio después de la compra del inmueble, que aparece en el Registro de la Propiedad. Sobre si Ayuso viviría o si no lo haría allí, la portavoz no ha respondido. Tampoco lo ha hecho acerca del precio de la compra o de las razones para guardar todo en secreto. Ni se sabe nada sobre esas obras a las que la portavoz se refiere porque la Real Casa de Correos concluyó las obras de restauración en su fachada el año pasado.

La compra se cerró el 14 de abril y no se incluyó dentro del presupuesto del Gobierno de la Comunidad de Madrid para este 2026. Según estima 'El País', el valor de un ático de esas características en la zona ronda los seis millones de euros. De los pisos que hay en ese edificio, además, ninguno corresponde a oficinas; varios de ellos, de aristócratas.

Ayuso habló de "campaña de desprestigio"

Isabel Díaz Ayuso, por su parte, afirmó que se iba a usar para "reuniones institucionales de forma provisional" y atribuyó todo a otra de las "campañas de desprestigio del Gobierno y de su prensa afín".

"No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí. Es la campaña de desprestigio. No me estoy comprando nada y no se me está comprando nada", afirmó una Ayuso que se preguntó "por qué no esperan una semana a que se apague el fuego".

Y prosiguió: "Lamento tener que defenderme de campañas de desprestigio. Se ha obrado de muy mala fe por cómo y cuándo se ha contado".

Ahora, poco más de 24 horas después de saberse de su existencia, Planifica Madrid ha comenzado el proceso de venta de varios inmuebles... entre los que está el ático de Isabel Díaz Ayuso.

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