Sebastian Vettel no tiene asiento en la Fórmula 1 para 2021. Por ahora. Porque una de sus posibilidades, el equipo Mercedes, ha vuelto a dejar la puerta abierta. Toto Wolff, jefe del equipo, ha reconocido que a un tetracampeón del mundo no se le puede decir 'no' de primeras.

"Creo que le debemos a un cuatro veces campeón del mundo no ir y decirle inmediatamente que no. Necesitas pensarlo", ha explicado en 'RaceFans.net'. Sus dos pilotos, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, terminan contrato el próximo curso.

"Nunca se sabe. Uno de ellos podría decidir que no quiere seguir corriendo y de repente tienes una plaza libre y es por eso por lo que no quiere venir en junio y decir que no hay posibilidad de que Sebastian corra para nosotros. Primero de todo, no le haría eso como piloto y por otro lado, he visto asientos libres aparecer donde nadie esperaba", explica.

"Queremos tomarnos nuestro tiempo. Nuestra prioridad recae en los pilotos de Mercedes, Valtteri y Lewis. Más allá de eso no necesitas descartar ningún piloto. Es por eso que no quiero descartar a Sebastian como tetracampeón porque quién sabe lo que pasará en los próximos meses", finaliza.

Renault y Red Bull miran a Bottas

El finlandés, consciente de que junto a Lewis Hamilton no podrá ejercer como piloto número 1, ojea atento el mercado en busca de opciones que sí le otorguen ese privilegio. Y ha encontrado dos: Renault y Mercedes.

Mientras que los primeros cuentan con un asiento libre para 2021, para el que también aspira Fernando Alonso, la marca austriaca podría decantarse por un compañero más experimentado para Max Verstappen.

Dudas con George Russell

El equipo de las flechas de plata es consciente del potencial del joven piloto de su escuela. Aunque se mantiene cauto. George Russell, de 22 años, acumula 21 carreras en Fórmula 1 de la mano del equipo Williams, en peligro de desaparecer.

Sin embargo, Wolff ha manifestado en varias ocasiones que no le gustaría 'quemar' al joven Russell. "Creo que puede salir terriblemente malo para un piloto joven que tiene el talento de convertirse en campeón mundial arrojarlo pronto en un entorno en el que está el mejor piloto de su generación", aseguró en el mes de septiembre sobre la posibilidad de que compartiera box con Lewis Hamilton.