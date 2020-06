Una vez que se conocen de manera oficial las ocho primeras carreras del campeonato, Carlos Sainz habló en 'El Larguero' a un mes de comenzar la que será su última temporada en McLaren.

El piloto madrileño, que a partir de 2021 correrá en Ferrari, agradeció el comportamiento de los de Woking en la negociación: "Si hay una situación ideal para irte es la que he conseguido en McLaren. Les pedí seguir evolucionando el coche. A mí me gusta y me divierte evolucionar el coche. Voy a cumplir mi contrato a rajatabla y si quieren que les ayude voy a estar ahí. Para lo difícil que lo podrían haber puesto lo han puesto cordial, la palabra no es cordial. A Zak Brown le guardo cariño".

Por otro lado, mucho se está comentando el papel que tendrá Sainz en Maranello. Junto a Charles Leclerc, ambos formarán una de las parejas con mayor proyección en la Fórmula 1, pero el monegasco parte con ventaja al contar con el valor de la experiencia en la 'Scudería', aunque Carlos no se ve como segundo espada.

"No, yo no he firmado nada que ponga segundo piloto. En mi contrato pone, como en todos los que he firmado, que el equipo está por encima del piloto, pero no pone nada de segundo ni de apoyo de nadie. Lo que sé es que daré todo por Ferrari y daré todo lo que necesiten, sobre todo, para intentar ganar. A mí me da igual el color del coche. Yo trato a todos los pilotos por igual, todos somos rivales y hay que ir a por todas. Si hay una situación complicada, tomaría la decisión correcta, no os preocupéis", explicó Sainz.

Paralelamente, le preguntaron por la posibilidad de que Fernando Alonso retorne al 'Gran Circo' ocupando la vacante que ha dejado Daniel Ricciardo en Renault tras coger el testigo de Sainz en McLaren.

"No tengo información privilegiada. Os juro por lo que queráis que no sé nada, tampoco he tenido mucho contacto con Fernando esta cuarantena y no sé cuáles son sus planes. El sitio que tienen en Renault que no sé si lo tomará. La Fórmula 1 es el sitio para los mejores y él es uno de ellos y ojalá vuelva. Nos mandamos uno o dos mensajes cuando fiche por Ferrari y él habló con mi padre", aseveró Carlos.

Por último, se mostró confiado de cara a la próxima temporada con Ferrari: "Estoy preparado para lo que venga. En todas las salidas salía séptimo y conseguía adelantar algún Ferrari y si tienes un coche mejor imagino que será más fácil".