Sebastian Vettel sigue sin hueco en la Fórmula 1 para 2021. Mercedes y Renault parecen sus dos únicas opciones antes de pensar en la retirada. Sin embargo, su situación no es para nada sencilla a pesar de tener bajo el brazo cuatro títulos mundiales.

Mientras Bernie Ecclestone sí le ve en Mercedes, el expiloto Nick Heidfeld cree que no sería una buena idea. "Nadie se beneficiaría del fichaje de Vettel por Mercedes", ha afirmado de manera rotunda en una entrevista a 'Sky Sports' de Alemania.

"Mercedes es un equipo que está completamente en manos de Hamilton, que también está en plena forma. No es lo ideal para Vettel, pero tampoco sería bueno para Hamilton tener un compañero de equipo así", ha explicado.

"Mercedes tampoco debería querer que los dos estén juntos. Eso causa mucha conmoción y simplemente no veo que vaya a suceder. Pero tendremos que esperar y ver qué pasa. No he hablado con Vettel, así que no sé qué va a hace", ha finalizado.

Y es que a pesar de terminar contrato este año, no parece que Lewis Hamilton se vaya a mover del equipo alemán, el único antes del cambio de reglamento que parece poder proporcionarle su ansiado séptima título con el que alcanzaría a Michael Schumacher.

El británico ya dijo 'no' a la opción Ferrari y su futuro parece más que claro. Asimismo en Mercedes saben que no sería la opción ideal colocar otro número 1 a su lado, como es el caso de Sebastian Vettel.