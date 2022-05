¿Puede realmente Fernando Alonso ganar otro Mundial de Fórmula 1? Eso se cuestionan muchos aficionados del mundo del automovilismo. Y Massimo Rivola ha querido amargar a los que confían en el nivel actual del piloto asturiano: "Es más fácil que Aprilia gane un título que Fernando Alonso gane otro".

A pesar de ser amigo del piloto de Alpine y su excompañero en Ferrari, para el CEO del equipo de MotoGP, esa es la cruda realidad del bicampeón del mundo en estos momentos.

"Si Fernando pilotase hoy en día un Ferrari, probablemente, lucharía por el título. Pero, ahora, lleva otro coche, que es competitivo, pero no para ganar. Por lo tanto, diría que es más fácil que lo haga Aprilia", reflexionó.

Aleix Espargaró, piloto de Aprilia, está a tan solo siete puntos del liderato del campeonato del mundo, pero Rivola es consciente de la dificultad y las diferencias en este caso con la F1: "La gran diferencia que hay entre motos y coches es que en Fórmula 1 si no tienes el mejor coche no ganas. En nuestra época, Fernando era, claramente, el piloto más fuerte, pero nosotros, con Ferrari, no fuimos capaces de darle el mejor coche".

"A pesar de todo, casi ganamos. Estuvimos muy cerca en dos ocasiones. Aquí, en las motos, el factor humano cuenta mucho más. El piloto, junto con el equipo... por lo tanto, la esperanza existe en que un día pueda llegar. No sé si será dentro de tres, cuatro o cinco años, pero luchar por el Mundial, incluso más de lo que lo estamos haciendo ahora, estamos convencidos de hacerlo", añadió.

Además, confía en que la escudería italiana conquiste el Mundial de Constructores esta temporada después de su gran inicio y sabe que su equipo lo tendrá más complicado en MotoGP: "Espero que Ferrari, de verdad, gane este año, confío en ello con todas mis fuerzas. Para nosotros, ese no es nuestro objetivo. El objetivo era reducir la distancia con los primeros y lo hemos conseguido. Aleix está en un estado de forma increíble".

"Aleix nos está haciendo vivir un Mundial por encima de nuestras expectativas, pero somos muy realistas, con los pies en la tierra. Sabemos que estamos viviendo un buen momento en general en el equipo, y, sobre todo, suyo, que consigue hacer cosas increíbles sobre la moto, parece una prolongación de él mismo. Pero Ferrari este año tiene que ganar, por encima de todo. Si no, nos volveremos locos", agregó el italiano.

Por último, Rivola se ha mostrado muy orgulloso por lo que está viviendo este año: "No quiero hablar del Mundial, bajo ningún concepto, pero luchar por ganar carreras lo hacemos con todos. Esto es muy bonito. Ser parte del grupo que se juega el podio todos los domingos es una satisfacción enorme. Después, algún día, queremos convertirnos en la referencia. Creo que en algunos circuitos podemos ser muy fuertes".