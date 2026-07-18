El análisis de un campeón de Wimbledon sobre la lesión de Alcaraz: "La pregunta es cuándo..."

Richard Krajicek, quien fuera campeón de Wimbledon, está convencido de que Carlos Alcaraz estará en plena forma después del verano.

Carlos Alcaraz sigue trabajando en la recuperación de su lesión en la muñeca derecha, pero de momento no hay fecha oficial para su regreso. En el circuito le esperan y el campeón de Wimbledon Richard Krajicek está convencido de que tras el verano ya podrá competir al 100%.

En 'Tennis365' el extenista ha analizado el momento de Alcaraz: "No hay mucha información. Las lesiones en la muñeca o el codo son lesiones mucho más graves que otras. Yo mismo tuve una lesión en el codo. Es muy difícil volver a jugar bien cuando regresas después de este tipo de lesión. Hay que ir paso a paso".

Cree que es una lesión compleja y que sobre todo no debe precipitarse: "No es tan sencillo como romperse los ligamentos del tobillo, que dicen que tarda tres o cuatro meses, y siempre son tres o cuatro meses, y luego ya se puede volver a jugar. Lleva un poco de tiempo, pero es joven y creo que tiene un buen poder curativo".

"No me preocupa que vaya a jugar, ni me preocupa que vaya a recuperar su mejor forma. La pregunta es cuándo. ¿Será para la gira de pista dura en América del Norte? ¿Será para las pistas cubiertas? Aun así, creo que será este año", dice el extenista neerlandés, que fue campeón de Wimbledon en el año 1996.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido