Las imágenes de una cámara captan al asesino de Villaverde preguntando qué hacer con el arma tras matar a su expareja

Las causas Martha, de 21 años, estaba registrada en el Sistema Viogén con nivel de "riesgo bajo" pese a que su expareja había quebrantado varias veces la orden de alejamiento.

Juanjo, de 30 años, presuntamente asesinó a su expareja Martha, de 21 años, en su vivienda en Villaverde, Madrid, frente a su bebé de 15 meses. Las cámaras de seguridad captaron cómo intentaba deshacerse de las pruebas y confesaba el crimen por teléfono. Tras el homicidio, se dirigió a su casa en Torrejón de Ardoz, donde fue detenido por la Policía Nacional. Martha estaba registrada en el Sistema Viogén con "riesgo bajo", a pesar de las órdenes de alejamiento quebrantadas por Juanjo. La víctima es la número 32 de violencia machista este año y su hija es la huérfana número 17.

Juanjo intentó deshacerse de las pruebas y el arma con la que mató a su expareja Martha, de 21 años, frente al bebé que tenían en común de solo 15 meses.

Así lo muestra una cámara de seguridad del interior de su casa, que captó el momento exacto en el que el presunto asesino llamó a otra persona para confesarle el crimen y planear sus siguientes pasos.

El homicidio ocurrió el martes en el distrito madrileño de Villaverde. Juanjo, de 30 años, acudió por la mañana al piso en el que vivía Martha y allí presuntamente la asesinó a puñaladas.

Después dejó a la bebé dormida y se dirigió a su casa en Torrejón de Ardoz (Madrid). A las 11:22 horas se registró la primera grabación, en la que se le ve hablando por teléfono: "Que no pase nada, espero que no. Se la habrán llevado al hospital o algo", afirma.

Confiesa a su interlocutor que no sabe cómo deshacerse de las pruebas del crimen. "No sé dónde tirarlo porque al final eso acaba en el... A ver, la máquina lo tritura cuando...", dice con absoluta frialdad.

Unos 20 minutos más tarde, vuelve a aparecer ante la cámara con otra ropa y una bolsa de basura en la que supuestamente estarían las pruebas y sale de casa.

No se sabe qué hizo hasta las cuatro de la madrugada, cuando fue detenido por la Policía Nacional acusado de asesinar a Martha.

Fallo del Sistema Viogén

La víctima estaba registrada en el Sistema Viogén con "riesgo bajo". Todo ello, pese a que Juanjo había quebrantado varias veces las órdenes de alejamiento y la prohibición de comunicación con ella.

Según han declarado fuentes cercanas al caso a 'El País', al entrar en el sistema, Martha también solicitó un dispositivo telemático para cumplir con ese alejamiento, pero finalmente un juez decidió que no era necesario.

Los compañeros de piso del presunto asesino afirman que él decía que Martha no le dejaba ver a su hija y que eso estaba generando importantes conflictos. "Decía que a una mujer de esas, hay que matarla", ha declarado a laSexta un compañero.

"El último día estaban discutiendo por celos. Me parece que la chica ya quería cortar con él y ha pasado esto", ha añadido la propietaria del piso donde vivía el detenido.

Este miércoles, su habitación seguía revuelta y se podían ver la leche o los bodys de la bebé que tenía con la víctima.

Hasta que se localice a la familia de Martha, los servicios sociales de la Comunidad de Madrid se han hecho cargo de la pequeña, según informa 'El País'.

Martha es la víctima número 32 de la violencia machista este año y su hija, la huérfana número 17 como consecuencia de esta lacra.

