Serio aviso de Aston Martin a sus rivales en F1: "No estamos explotando todo el potencial..."

Enrico Cardile, director técnico de Aston Martin, dice que todavía no están utilizando todo el potencial que tiene su nuevo túnel de viento.

En la parrilla de la Fórmula 1 todos son conscientes de que Aston Martin tarde o temprano luchará por un mundial. Lawrence Stroll está haciendo todo para convertir al equipo en campeón. Ha ampliado considerablemente la fábrica, convenció a Fernando Alonso y después fichó a Adrian Newey.

El nuevo túnel de viento es fundamental en ese camino hacia la gloria. Pero no, todavía no lo están usando al 100%. Lo ha desvelado Enrico Cardile, el director técnico del equipo de Silverstone.

Así lo ha dicho en una entrevista con el podcast oficial de la Fórmula 1: "Todavía no estamos explotando todo el potencial del nuevo túnel de viento".

Pero eso no quiere decir que el programa de Aston Martin vaya con retraso de cara a las nuevas normativas del 2026. Lo explica el nuevo genio, procedente del equipo Ferrari: "Tenemos una hoja de ruta clara que estamos siguiendo para sacar lo mejor de él".

Un aviso para sus rivales. La temporada que viene será clave en el futuro de la escudería inglesa. Ya lo dijo Fernando: el objetivo era luchar por ganar en el Gran Premio de Australia de 2026. Y hacia allí va el camino de Aston Martin, que espera el momento exacto para explotar el potencial del nuevo túnel de viento.