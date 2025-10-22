Cánticos de "puto payaso" y despliegue policial en el acto no autorizado de Vito Quiles en la Universidad de Granada

El contexto Por la parte trasera y subido a hombros de su escolta. Así se ha presentado Vito Quiles en la Universidad de Granada después de que la facultad negase que tuviese autorización para realizar un acto.

Por la parte trasera y con una bandera de España. Así ha se ha presentado Vito Quiles en la Universidad de Granada. Un acto que ya anunció que realizaría en redes sociales y que ha provocado que se vivan momentos de tensión entre quienes le apoyan y quienes se han reunido para manifestarse en su contra.

"Puto payaso" o "que viva la clase obrera" son algunos de los gritos que se han podido escuchar mientras él cogía un megáfono para intentar dar su discurso.

Colectivos sociales, sindicales y estudiantiles se han concentrado en la Plaza de la Universidad, en el centro de la capital granadina, contra este acto. En el mensaje donde anunciaban esta protesta, señalaban que "los discursos racistas, machistas, homófobos o clasistas no tienen cabida en la universidad ni en ningún espacio público". Según estos colectivos, "ni Vito Quiles ni sus ideas tienen cabida en la universidad".

Igualmente, siete asociaciones de estudiantes, algunas de ellas se describen como entidades 'liberales', firmaron un manifiesto en el que apelaban a la libertad de expresión para que "todas las voces puedan manifestarse sin censura ni represalias" para defender así la gira 'TourEspaña Combativa' que encabeza Vito Quiles y que hará parada en varios campus universitarios andaluces. Así, han acudido a dicho lugar para mostrarle su apoyo coreando su nombre y recibiéndole entre aplausos mientras han cargado contra la prensa con gritos de "manipuladora".

La Policía Nacional ha articulado un dispositivo de refuerzo de la seguridad con agentes de sus unidades de Intervención Policial y de Prevención y Reacción en prevención en la Plaza de la Universidad, a las puertas de la Facultad de Derecho de la UGR.

La URG negó tener constancia de este acto

La Universidad de Granada (UGR) negó tener constancia o autorización para el acto de la gira 'España combativa' de Vito Quiles en el campus después de que el periodista hiciese el anuncio de la celebración de este evento en redes sociales.

En términos similares a los que planteaba la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla a finales de la semana pasada, la UGR, en un comunicado, explicó que, ante la difusión en redes sociales del acto anunciado bajo el lema de 'España combativa' en la Facultad de Derecho granadina, en el centro de Granada, no le constaba ninguna solicitud cursada "por la vía oficial" prevista en su normativa interna para la utilización de espacios universitarios. "En consecuencia, dicho acto no está autorizado", especificaban desde la UGR.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.