Menudo cambio radical ha dado McLaren en apenas un año. El equipo, que estaba lejos de lo prometido y que sin Fernando Alonso en sus filas parecía tener un futuro complicado, se ha consolidado como cuarto equipo de la parrilla en un 2019 en el que han logrado su mejor resultado desde 2014 y su primer podio desde aquellos logrados por Button y Magnussen esa misma temporada.

Y no es para menos el vídeo, en el que podemos ver imágenes inéditas del equipo y declaraciones de Lando Norris, Zak Brown y compañía. Porque el 2019 que ha hecho McLaren, como dijo Carlos Sainz, ha superado las expectativas hasta del más optimista en Woking.

