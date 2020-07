Carlos Sainz empezó tercero en el GP de Estiria. El madrileño estuvo durante gran parte de la carrera peleando por ocupar una de las tres plazas de podio, pero todo se fue al traste tras una mala, una muy mala, parada en boxes para cambiar neumáticos.

McLaren fue quien cometió el error en la parada del piloto madrileño. Los de Woking fallaron, y arruinaron toda opción que podía tener Sainz para llegar al cajón en Austria.

Fue por un problema en el cambio de ruedas. Todo iba como la seda, pero a la hora de cambiar el neumático trasero izquierdo algo dejó de ir bien. No pudieron ajustar bien la goma y al menos se le fueron cinco segundos.

LAP 33/71

A slow-ish pit stop for Sainz 😣

