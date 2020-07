Que Ferrari no estaba bien en este comienzo de Mundial era algo sabido por todos. Que estaba tan mal es algo que sí es más sorprendente. La 'Scuderia', que logró un milagroso podio en el GP de Austria gracias a Leclerc, sigue en problemas. Tantos, que hasta McLaren parece estar por delante.

Al menos, eso es lo que se sonsaca ya no solo de la carrera en el Red Bul Ring, sino también de la clasificación del GP de Estiria. La prueba, que se disputa en la misma pista austriaca pero en sentido inverso, ha vuelto a sacar a la luz los grandes problemas de Ferrari.

Porque si la semana pasada se quedaron sin Vettel en la Q3 en esta ocasión ha sido Leclerc el que no ha podido superar la Q2. La lluvia austriaca sacó más a relucir las carencias italianas, y es que aunque Seb superó el corte tan solo obtuvo la décima plaza en la parrilla de salida.

Sainz, un segundo más rápido que Vettel

Por delante, el Alfa Tauri de Pierre Gasly, por ejemplo. También los dos Renault de Ricciardo y de Ocon. Esteban, quinto, da que pensar sobre la decisión de Fernando Alonso de vestir de amarillo para el próximo curso. Y sí, los dos McLaren, sin problemas contra los Ferrari.

Carlos Sainz, en su mejor clasificación de toda su carrera deportiva, le ha metido un segundo al coche que ocupará el próximo año. Un aviso claro de que en la 'Scuderia' tienen mucho recorrido por delante y de que en McLaren han hecho bien su trabajo.

Porque Lando Norris, otro factor para saber dónde están los de Woking, saldrá sexto tras meter a Seb unas seis décimas. Sí, otra razón para ver que en Ferrari no va todo como debería ir en un equipo tan grande.

Mucho trabajo con Sainz para 2021

Afortunadamente para Sainz, es en 2021 cuando se vestirá de rojo y en este año podrá disfrutar de un McLaren que, por fin, y tras tantos años que hay que echar y mucho la vista atrás, es competitivo.

Tan solo Hamilton y Verstappen pudieron batir a Sainz y al McLaren. A un monoplaza naranja que presiona, y no precisamente poco, a Ferrari. Ya no solo para este año, sino también para el que viene. Carlos no se conformará con otra cosa el próximo curso que no sea mejorar.