Pol Espargaró desvela "momentos de tensión" con Marc Márquez en Honda

El piloto probador de KTM explica que esa fricción pasó a un 'hermanamiento' para "poder levantar el proyecto" del equipo japonés.

Marc Márquez y Pol Espargaró fueron compañeros en el Repsol Honda en 2021 y 2022, los que probablemente hayan sido los años más duros en la carrera del ilerdense.

El de Cervera, que pasó por quirófano hasta en cuatro ocasiones tras su caída en Jerez 2020 y sufrió dos episodios de diplopía, trató de volver a ganar con una moto que estaba muy, muy lejos de la Ducati.

Y en esos momentos surgieron momentos de tensión con el actual probador de KTM, tal y como él mismo ha desvelado en declaraciones a 'As'.

"Fueron, sobre todo al principio, cuando estábamos luchando por ejemplo en Qatar, tuvimos algunos momentos de tensión", ha explicado.

Sin embargo, la difícil situación que atravesaba Honda hizo que ambos de hermanaran para tratar de remontar un proyecto que estaba hundido.

"Entendimos que en ese momento que estábamos los dos en Honda, estábamos pasando por una situación complicada, la moto no funcionaba bien y teníamos que ayudarnos mutuamente, mínimamente, para poder levantar el proyecto", ha señalado.

Eso sí, sintió en sus carnes el 'efecto Márquez' que ahora está experimentando Pecco Bagnaia en el equipo oficial de Ducati.

"Marc tiene, una de las muchas virtudes, que es capaz de llegar al límite mucho antes que los demás y jugar con ese límite de una manera que los demás no lo hacen", ha zanjado.