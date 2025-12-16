Ahora

"La moto no funcionaba bien y..."

Pol Espargaró desvela "momentos de tensión" con Marc Márquez en Honda

El piloto probador de KTM explica que esa fricción pasó a un 'hermanamiento' para "poder levantar el proyecto" del equipo japonés.

Pol Espargaró y Marc MárquezPol Espargaró y Marc MárquezGetty

Marc Márquez y Pol Espargaró fueron compañeros en el Repsol Honda en 2021 y 2022, los que probablemente hayan sido los años más duros en la carrera del ilerdense.

El de Cervera, que pasó por quirófano hasta en cuatro ocasiones tras su caída en Jerez 2020 y sufrió dos episodios de diplopía, trató de volver a ganar con una moto que estaba muy, muy lejos de la Ducati.

Y en esos momentos surgieron momentos de tensión con el actual probador de KTM, tal y como él mismo ha desvelado en declaraciones a 'As'.

"Fueron, sobre todo al principio, cuando estábamos luchando por ejemplo en Qatar, tuvimos algunos momentos de tensión", ha explicado.

Sin embargo, la difícil situación que atravesaba Honda hizo que ambos de hermanaran para tratar de remontar un proyecto que estaba hundido.

"Entendimos que en ese momento que estábamos los dos en Honda, estábamos pasando por una situación complicada, la moto no funcionaba bien y teníamos que ayudarnos mutuamente, mínimamente, para poder levantar el proyecto", ha señalado.

Eso sí, sintió en sus carnes el 'efecto Márquez' que ahora está experimentando Pecco Bagnaia en el equipo oficial de Ducati.

"Marc tiene, una de las muchas virtudes, que es capaz de llegar al límite mucho antes que los demás y jugar con ese límite de una manera que los demás no lo hacen", ha zanjado.

Las 6 de laSexta

  1. Sumar descarta salir del Ejecutivo pero pide una reunión "urgente" a Sánchez: "No vamos a aguantar un Gobierno de puteros y corruptos"
  2. La "militante" Leire Díez, hasta en la cocina del PSOE: moderaba debates en Ferraz y asistía a actos junto a Montero y Calvo
  3. Buxadé (Vox) presionó para "disolver" Revuelta al conocer sus presuntas irregularidades: "Hay un engaño, el dinero ese no se está destinando a la DANA"
  4. El Congreso abre un expediente sancionador al agitador ultra Vito Quiles por grabar sin autorización en la Cámara Baja
  5. Así 'vigilará' Hacienda los pagos por Bizum a partir de 2026 (y no, no cambia mucho para los particulares)
  6. Sangre en el hotel donde se alojó Nick Reiner la noche de la muerte de sus padres: "Parecía desorientado"