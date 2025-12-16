Aldeguer desvela el consejo de oro que le dio Marc Márquez: "Ni le contesté"

El piloto de Gresini ha recordado qué le dijo el de Cervera en 2022 cuando atravesaba una mala racha.

Fermín Aldeguer ha sido nombrado 'rookie' del año de la temporada 2025 de MotoGP tras un excelente año en el que ha ganado su primera carrera y se ha subido al podio en tres ocasiones.

El compañero de Alex Márquez en Gresini fichó por Ducati hace ya más de un año, cuando estaba en Moto2 y despuntaba en la categoría de bronce.

Y en su evolución, tal y como él ha contado, fue clave Marc Márquez. En declaraciones a 'Marca' cuando le han preguntado por los consejos del '93', al murciano se le ha venido enseguida uno a la mente.

"De este año podría decir varias cosas. Que estuviese tranquilo, que llegaría... Pero me tengo que remontar más en el tiempo", ha arrancado.

"Lo que más recuerdo es lo que me dijo en 2022 cuando hice la primera pole en Argentina. Él estaba lesionado, estaba en casa, no estaba allí, y vino como tres carreras más tarde", ha añadido.

Entonces, Aldeguer no estaba en su mejor momento de confianza: "En mi caso, era una época en la que iba muy bien, pero no obtenía buenos resultados. Primero me tiraron, luego me tiró Dixon y no me salían bien las cosas".

Y apareció Márquez: "Entonces Marc me dijo: 'Calma, que llegará. Eres rápido y tienes talento'. 'Calma, que llegará', me repetía. Yo no sé si Marc se acuerda de eso. Me acuerdo que me cogió y me lo dijo y yo ni le contesté".

"Era mi primer año en el Mundial y que se acercara y me dijese eso me sorprendió y me impactó mucho", ha zanjado Aldeguer.