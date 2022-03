A Zak Brown, jefe de McLaren, no le gustan nada los métodos de Red Bull para formar a los pilotos más jóvenes. Lo ha dejado muy claro en una entrevista a 'The Race', en la que ha cargado duramente contra el equipo de las bebidas energéticas y su academia.

"Creo que han arruinado a algunos que tenían talento, pero no se les dieron las oportunidades suficientes. Pero ganaron el campeonato el año pasado, y nosotros no, así que no puedo decir que no saben lo que están haciendo", ha dicho, rotundo.

Estas declaraciones están relacionadas con Pato O'Ward, piloto de IndyCar, que ahora milita en el equipo Arrow McLaren SP tras salir de la escuela Red Bull: "Creo que mientras estuvo allí, Red Bull sólo le dio unas tres carreras. Si miras la historia de Red Bull, más allá de Max (Verstappen), han tenido en sus manos a un puñado de grandes pilotos y les han dejado escapar".

Y pone otros ejemplos de pilotos de F1 como Carlos Sainz, Daniel Ricciardo o Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo: "Pero son un poco brutales. Carlos es un gran ejemplo. Daniel ya había demostrado lo bueno que era, pero decidió irse. Vettel se fue".

Pierre Gasly y Alexander Albon también aparecen en este listado: "Gasly, es un gran piloto, pero...". El francés continúa en AlphaTauri tras una temporada brillante. Pero las puertas del primer equipo parecen cerradas para él. Al menos en el futuro más inmediato.