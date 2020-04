McLaren ha pasado al ataque contra Ferrari. Cual carrera que enfrentase a estas dos míticas escuderías luchando por un Mundial, los de Woking han sacado el látigo para responder con dureza a los italianos, y a las palabras de Matia Binotto en las que señalaba la razón por la cual se negaban al techo presupuestario.

Algo que ha hecho estallar a Zak Brown, director de los naranjas: "Estoy a favor de respetar los deberes éticos. Hablando de ética, sería genial que compartieran todos los detalles del acuerdo secreto por la supuesta ilegalidad de sus motores. Estaría bien, siguiendo con ese tema de ética y transparencia".

Y es que para Brown es fundamental reducir los gastos, pues de seguir así podría llevarse por delante a varios equipos de la Fórmula 1: "Si la F1 sigue con esos viejos hábitos, todos estaremos en riesgo. Si pensamos hacia adelante y nos adaptamos podremos sobrevivir a esto, y también prosperar y ganar todos. Pero lo que se ha dicho no cuadra y se contradice con la realidad".

"Todos somos conscientes de la crisis que estamos atravesando, la mayor que ha visto el mundo. No se trata de reaccionar con prisas, sino de estar en fase de negociación. Si lo haces bien con los aficionados todo cuadra. Se querrán más carreras, habrá más patrocinadores, audiencias... Así se conseguirá una F1 saludable", afirmó en 'Autosport'.

Según Ferrari, reducir el nivel presupuestario iría en contra del espíritu de la Fórmula 1, y pondría a la competición al nivel de categorías inferiores: "Los que conocemos estos deportes sabemos que nada se acerca a la F1 y a su gasto de 170 millones de euros en sofisticación técnica. Puedes incluso sobrepasar los 185 millones".

"No hay otra categoría que llegue a esto. Tienen chasis en común y puedes elegir motores, otros tienen coches completamente iguales. No, alterar el techo presupuestario no haría que la F1 dejase de ser el líder tecnológico del motor".

Todo por la negativa de Ferrari a poner un tope presupuestario en la Fórmula 1, algo que podría poner en riesgo a muchos equipos de la categoría. Además, tal y como ha confirmado Jean Todt, han sido los de Maranello los que han impedido también que se sepan los detalles del acuerdo al que llegaron por la FIA tras la investigación de sus motores.

Veremos cómo termina todo, y quién se lleva finalmente el gato al agua tras, además, las varias 'amenazas' de Ferrari y de McLaren de dejar la competición. "No me gustaría que se fueran, pero la F1 puede seguir adelante sin Ferrari", afirma Brown.