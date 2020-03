Mercedes, Red Bull, McLaren y el resto de equipos de la Fórmula 1 podrían tener motivos para el cabreo por el acuerdo Ferrari - FIA. Según informan desde la edición italiana de 'Motorsport', la 'Scuderia', para quedarse sin sanción por su motor de 2019, habría abierto las puertas de Maranello a la Federación con el objetivo de mostrar sus secretos y de 'instruirles' somo posibles interpretaciones de su reglamento.

Dicho de otra manera, habrían hablado con la FIA sobre las opciones de los diferentes equipos para estudiar los 'grises' de la normativa tanto actual como la futura, que entra en vigor a partir de 2021. Desde Italia han llamado a esto 'cursos de inmersión'.

Esto no solo sería en lo relacionado a las unidades de potencia, sino también a todo lo relativo a cuestiones que el reglamento no deja del todo claro. Es decir, la FIA sabría ya dónde mirar en cada equipo y también si estos están utilizando, por ejemplo, desvíos de energía que no recoja o que no estipule el reglamento en cuestión.

La FIA, con los técnicos de Ferrari

"La FIA, tras admitir que no tiene forma para realizar controles técnicos en profundidad, habría recurrido a los técnicos de Ferrari para aclarar las áreas grises de la regulación de la F1", dice el texto de Motorsport.

Además, la FIA no puede hacer público nada del acuerdo al que ha llegado con Ferrari. El motivo es que no pueden revelar nada de lo que han visto al abrirse las puertas de Maranello, ya que desvelaría el proyecto en el que están trabajando en la 'Scuderia', bien en parte o bien en su totalidad.

¿La espía de la FIA?

Así pues, y atendiendo a las informaciones que llegan desde Italia, Ferrari se podría haber convertido en una especie de 'caballo de Troya' para el resto de equipos de la F1, al dar información a la FIA sobre las áreas grises que contiene el reglamente y que aprovechan las otras escuderías en el diseño de sus monoplazas.

La FIA, según se informa, sabría por tanto cómo funciona el motor en profundidad del coche de la 'Scuderia' y también si otros equipos están llevando el reglamento al límite... o fuera de él. Bien por dicho motor o bien por el uso de la energía del MGU-H y el MGU-K.

En la Federación, además, no podrían hacer público este acuerdo para no revelar secretos de Ferrari. De ahí su silencio, y de ahí también el mosqueo de otros equipos, en especial de Red Bull.

Te puede interesar

La FIA justifica su acuerdo con Ferrari: "Este pacto es una herramienta legal"

Ferrari y su amenaza por el coronavirus que pone en riesgo el comienzo del Mundial de Fórmula 1

Siete escuderías, contra la FIA y su acuerdo con Ferrari: amenazan con acudir a la vía legal