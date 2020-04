Ni Australia ni Baréin ni China. Mónaco, España, Azerbaiyán... Los primeros Gran Premios del Mundial de Fórmula se han suspendido, o al menos se han pospuesto. Y ahora preocupa el futuro económico de los equipos.

Algunos como McLaren o Williams ya han anunciado que van a realizar un ERTE... ¿pero qué pasa con el resto? Algunos podrían estar en peligro.

Lo advierte Zak Brown, jefe de McLaren: "Esto es potencialmente devastador para los equipos, y si es devastador para suficientes equipos, lo que no tiene que significar más de dos, entonces es muy amenazante para la F1 en general".

En una entrevista a la 'BBC', Brown ha asegurado que hasta cuatro equipos podrían desaparecer por los problemas económicos derivados del coronavirus: "Podría ver desaparecer a cuatro equipos si esto no se maneja de la manera correcta. Y luego, dado el tiempo que lleva aumentar un equipo de F1, y dada la crisis económica y de salud en la que nos encontramos en este momento, pensar que habría candidatos haciendo cola para hacerse cargo de esos equipos como históricamente ha habido...".

"No creo que el momento pueda ser peor desde ese punto de vista", continúa el jefe de Carlos Sainz: "La F1 está en un estado frágil en este momento".

McLaren fue el primer equipo de la parrilla en aplicar un ERTE. "Es la decisión más difícil que he tenido que tomar", dice Brown.

"No tengo un talonario de cheques ilimitado. No es ningún secreto que perdemos dinero con la F1 y mis accionistas quieren crear valor con la F1. Perder más dinero no es una opción. Ha sido una decisión muy difícil, pero de lo que estoy sorprendido es que ningún otro equipo la haya tomado", explica.

Pero sí, hay un equipo que ya se ha unido a esa decisión. Se trata de Williams. Veremos si algún otro se une a esta medida.