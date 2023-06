Red Bulltiene ahora mismo al piloto número 1 y número 2 del Mundial. Sí, a los líderes. A los rivales a batir. Y tiene, además un coche campeón. Sin embargo, la diferencia entreMax Verstappen y Sergio Pérez es de 69 puntos, la segunda mayor de todo el campeonato tras la de Fernando Alonso y Lance Stroll.

No solo eso, sino que el mexicano está cada vez más flojo, en unos fines de semana que han sido todo menos brillantes para él. Además, en clasificación sus números no son tampoco especialmente brillantes.

Esto ha provocado que en la marca de las bebidas energéticas empiecen a replantearse las cosas. Sí, Verstappen es intocable claro está, pero Pérez...

Intentan arroparle. Protegerle. Darle cariño. Pero eso es solo lo que hacen con una mano. Con la otra mueven las piezas para buscar a alguien que ocupe su asiento en la F1.

Van a "evaluar" a Ricciardo

Bien podría estar ya en la casa. Y no, no en el equipo AlphaTauri. Podría estar, directamente, en el equipo Red Bull. Porque el suplente de los de las bebidas energéticas es alguien con no poca experiencia en F1. Experiencia que bien podría serle de utilidad tanto a él como a la marca.

Se trata de Daniel Ricciardo, quien ya fuese en su día compañero de Max Verstappen cuando el neerlandés daba sus primeros pasos con los austríacos.

Ahora, Helmut Marko ha confirmado que van a evaluarle. Que van a evaluar muy, muy pronto su rendimiento.

"Se subirá al coche en los test de neumáticos, tras el GP de Gran Bretaña", afirma.

Y luego lo deja claro: "Le vamos a evaluar. Ahí sabremos dónde se encuentra exactamente".

A saber qué sensaciones deja Ricciardo, pero si Sergio Pérez no muestra de lo que es capaz de hacer en las carreras que restan hasta esos ensayos, sobre todo en 'casa', en el Red Bull Ring, quién sabe si el azteca puede estar ante su último año, o ante sus últimos momentos, como piloto de Red Bull.