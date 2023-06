El inicio de temporada de Aston Martin es prácticamente perfecto. Su evolución de un año para otro ha sido de película y ahora se encuentran en tercera posición en el Campeonato del Mundo de Constructores.

Algo que contrasta directamente con el nivel de rendimiento ofrecido por Lance Stroll. El canadiense comenzó la temporada dolorido por un accidente que sufrió durante la pretemporada, y derivado de ello su rendimiento no ha estado a la altura del equipo.

Stroll se encuentra lejos de su compañero y de luchar por las primeras posiciones. Sin ir más lejos, se encuentra en octava posición en el Mundial de Pilotosy su mejor resultado en carrera este 2023 ha sido un cuarto puesto en Australia.

