En esta previa del Gran Premio de Abu Dabi se ha producido un inesperado enfrentamiento entre el jefe de Red Bull, Christian Horner, y Lewis Hamilton, piloto de Mercedes. Ambos se han 'acusado' de haber llamado al otro para compartir equipo esta temporada.

Lo soltó Horner en primer lugar, asegurando que Hamilton "se ofreció". Y posteriormente Lewis ha asegurado que fue Red Bull quien llamó a su puerta. No se ponen de acuerdo los dos protagonistas de la noticia.

Y Max Verstappen ha querido sentenciar el tema. Preguntado por ello en la rueda de prensa de este jueves, ha querido dejar claro que es algo que no está sucediendo y que no quiere hablar más de ello.

"¿Qué aportaría saberlo? No está sucediendo. No tiene sentido maquillar historias si no está sucediendo", ha dicho el tricampeón de la Fórmula 1.

Y aunque ha asegurado que "no le importaría" ser compañero de Hamilton, insiste en que no es importante. "No importa. No quiero poner el acento especialmente en Lewis. También hay muchos grandes pilotos... A veces las cosas simplemente no funcionan así", ha cerrado de manera contundente.