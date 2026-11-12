Max Verstappen critica el plan de Ferrari con Hamilton y Leclerc: "Si yo fuera jefe..."

El piloto neerlandés dice que él como jefe de equipo jamás tendría a dos pilotos que se consideren número uno.

Todos en la Fórmula 1 opinan sobre el conflicto que se ha generado en Ferrari entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc después de su toque en el Gran Premio de México. El último ha sido nada más y nada menos que Max Verstappen, un cuatro veces campeón de la competición.

Él tiene claro qué haría si fuera jefe de equipo: en ningún caso juntaría a dos pilotos número uno. Por lo que no está de acuerdo con el plan que ha llevado a cabo Ferrari.

"Si simplemente tuvieras un número uno claro y un número dos claro, habrían pasado por esa curva primero y segundo, y también habrían terminado primero y segundo. O quizá primero y tercero, pero eso también está bien. Como equipo, sigues sumando buenos puntos", dice en una intervención al medio 'Motorsport'.

Cree que es "normal" que esto ocurre con dos líderes en el equipo: "Mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero si yo fuera jefe de equipo, si tuviera mi propia escudería, nunca ficharía a dos pilotos número uno, porque entonces pasan estas cosas. Es lo normal".

"Uno no va a ceder ante el otro, porque, por supuesto, ambos creen que pueden ganar, y yo también soy así", explica Max.

Insiste en cuál sería su plan si en un futuro dirigiera un equipo de F1: "Si fuera jefe de equipo, nunca apostaría por dos pilotos número uno. Hay gente que está completamente en desacuerdo con eso, pero tampoco pasa nada".

A Fred Vasseur, el jefe de Ferrari, no le ha gustado nada la actitud de sus chicos. Les pidió respeto para la marca Ferrari tras lo ocurrido en México. Y el inglés, por cierto, dijo que lo mejor era convocar una reunión para hablar las cosas de manera clara.

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