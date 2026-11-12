Lawrence Stroll, harto de Honda: "No sabe qué hacer"

El expiloto Martin Brundle dice que en Aston Martin ya no saben cómo actuar ante tantos errores de Honda.

La situación entre Aston Martin y Honda está más tensa que nunca. Los problemas de la marca japonesa no dejan de multiplicarse y desde la escudería ya no saben qué hacer. Son muchos los rumores que dicen que incluso se plantearían romper el acuerdo.

El expiloto Martin Brundle, en 'Sky Sports F1', dice que Lawrence Stroll, el dueño de Aston Martin, está "desesperado".

"Estábamos hablando de ello con Lawrence Stroll, el jefe. Está desesperado, no sabe qué hacer ante estos interminables problemas de fiabilidad y los abandonos del equipo", dice Brundle después de un nuevo abandono de Lance Stroll en el Gran Premio de Brasil.

Se pregunta cuál es el plan para 2027: "¿Qué van a hacer de cara al año que viene? ¿Tienen ideas diferentes, gente diferente para resolver el problema? Ya sea la batería, el ERS, el sistema de recuperación de energía o simplemente el déficit de potencia que tienen".

"Ese es el problema que tiene Aston Martin en este momento: ¿hacia dónde van a partir de aquí?", dice Brundle.

Porque ni con los milagros de Fernando Alonso consiguen llegar a los puntos. En Interlagos fue capaz incluso de adelantar al Ferrari de Lewis Hamilton. Algo que está fuera de alcance para Aston Martin. Pero ni con esas se metió entre los diez primeros clasificados.

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