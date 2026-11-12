La familia de Jesús de Miguel agradece el apoyo económico a través de un crowdfunding: más de 200.000€ recaudados

Flores y mucha emoción a las puertas del estadio en Tenerife por la muerte de Jesús de Miguel

A través de la AFE, la familia del jugador fallecido ha querido dar las gracias por todas las ayudas económicas que han recibido.

El futbolista Fran Sol abrió un crowdfunding para ayudar económicamente a la familia de Jesús de Miguel, tristemente fallecido tras sufrir un golpe en el pecho en el partido entre el Tenerife y el Andorra.

La ayuda ya alcanza los 200.000€ recaudados y la familia ha dado las gracias a través de un comunicado difundido por AFE.

"La familia de Jesús de Miguel Alameda, a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), queremos compartir con todos vosotros y vosotras que ya hemos recibido las donaciones procedentes del crowdfunding organizado por el futbolista Fran Sol. Queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido. Nos ha emocionado mucho ver la cantidad de personas que os habéis volcado con esta iniciativa", dice la nota.

También tienen una mención especial para Fran Sol, el jugador que tuvo la iniciativa: "Gracias especialmente a Fran Sol por poner en marcha este crowdfunding y, por supuesto, a todas las personas que habéis colaborado, compartido la iniciativa o nos habéis enviado mensajes de apoyo".

"Cada gesto ha significado mucho para nosotros y queremos que sepáis que hemos recibido todas estas muestras de generosidad con muchísimo cariño. Gracias por estar ahí, por vuestra solidaridad y por acompañarnos en estos momentos. Con cariño, la familia de Jesús de Miguel Alameda", dicen para cerrar.

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