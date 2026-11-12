El entrenador del Andorra actualiza cómo está Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

La acción entre Owono y Jesús de Miguel

Carles Manso ha explicado que "es una tragedia con la que tiene que convivir" y deja abierta la posibilidad a que "no vuelva".

"Está muy tocado por la situación"

Carles Manso, entrenador del Andorra, ha comparecido este jueves en rueda de prensa, donde ha explicado cómo se encuentra Jesús Owono.

El portero, más allá de un comunicado emitido por el club la semana pasada, no se ha pronunciado desde que se confirmara la muerte de Jesús de Miguel después de un fuerte choque entre ambos durante el Tenerife - Andorra del lunes 2 de noviembre.

El técnico ha explicado que Owono "está muy tocado por la situación" y que se encuentra rodeado de "gente muy cercana".

"Es una tragedia con la que tiene que convivir", explica Manso, que ha incidido en que le están dando todo el tiempo del mundo al jugador: "No le estamos obligando a nada".

"Hay que darle espacio para que se sienta completamente libre de tomar cualquier decisión, de querer volver o no, cuando lo considere oportuno y esté preparado", ha señalado.

A falta de la resolución del Comité de Disciplina sobre la sanción deportiva a Owono, Manso le ha trasladado todo su apoyo al jugador.

"Tenemos que estar lo más cerca posible de él y darle todo nuestro apoyo, ya no como jugador, sino como persona", ha zanjado.