Hamilton y Leclerc provocan un enfado sin precedentes del jefe de Ferrari

Fred Vasseur, jefe de Ferrari, dice que lo que hicieron sus pilotos en México fue "una falta de respeto" a la marca.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc "faltaron al respeto" a Ferrari en el Gran Premio de México. Son las palabras de Fred Vasseur, jefazo de Ferrari, después de lo ocurrido entre sus dos pilotos este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En 'Canal +', Vasseur explotó contra sus dos pilotos. Dijo que su comportamiento en carrera fue injustificable y amenazó con una reunión para que no se volviera a repetir.

"Me cuesta aceptarlo porque, sinceramente, creo que es una falta de respeto. Una falta de respeto hacia la marca, hacia todas las personas que trabajan aquí y hacia los esfuerzos que estamos realizando. Hemos dado un verdadero paso adelante en términos de rendimiento. Y creo que desperdiciar una victoria de esta manera es difícil de aceptar", dice el jefe de la escudería italiana.

No quiso distinguir entre sus dos pilotos: "No quiero señalar a nadie. Quiero hablar con ellos. Lewis también se estaba yendo muy por fuera, pero creo que debemos tener en cuenta que representamos a una marca, representamos a los patrocinadores y tenemos a dos mil personas trabajando detrás de nosotros".

"No están compitiendo simplemente por el gusto de competir, sino por todo el equipo...", les avisa Vasseur.

Y deja una frase final muy contundente: "Deben tener en cuenta que representan a una marca". Ferrari perdió el doble podio y seguramente la victoria por ese toque entre sus dos pilotos en las primeras curvas de la carrera.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido