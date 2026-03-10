De la F1 al Mario Kart: la cómica comparación de dos pilotos sobre el nuevo reglamento

Max Verstappen y Charles Leclerc han equiparado la nueva Fórmula 1 con el famoso videojuego de carreras debido al modo 'boost' y el caos que suponen los cambios de energía durante la carrera.

El nuevo reglamento continúa siendo un quebradero de cabeza para los pilotos de la parrilla. Después del caótico GP de Australia, que culminó con doblete de Mercedes, muchos de ellos han sacado sus propias conclusiones acerca de la nueva Fórmula 1 y el sistema de energía.

Más allá de las palabras de George Russell y Kimi Antonelli aprobando el cambio y pidiendo tiempo para que el resto se adapte. Hay dos pilotos contendientes al título que, pese a no terminar en mala posición en Albert Park, no terminan de abrazar los nuevos monoplazas.

En concreto, Max Verstappen y Charles Leclerc se mostraron contrarios al reglamento debido a las dificultades que presenta en comparación con los anteriores coches. "La dirección no se sentía bien. No hay muchas cosas positivas, para ser sincero, también en cuanto a sensaciones. El coche tiraba hacia un lado", comentó el neerlandés en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Pese a las quejas del tetracampeón, este asegura que "no podemos quejarnos, teniendo en cuenta que es la primera vez que competimos con nuestro propio motor". A su vez, ha explicado el "caos" que supone correr con los cambios de energía, equiparando la Fórmula 1 actual con el "Mario Kart".

"Yo tengo la suerte de que tengo mejor velocidad en curva, así que no pueden volver a atacarme. Pero en la zona media sí que pasaron cosas raras, tipo Mario Kart", añadió Verstappen.

Al igual que Max, durante la carrera Leclerc realizó la misma comparación al emplear el modo 'boost' mientras hablaba con su ingeniero de radio. "Esto es como usar el champiñón de Mario Kart", proclamó el piloto monegasco.