Un piloto de Aston Martin desvela que en el simulador no vieron los problemas: "Cuando probé el coche..."

Dani Juncadella, piloto de simulador en Aston Martin, dice que el equipo no vio qué le ocurría el coche hasta que no lo pusieron en pista.

Aston Martin lo está pasando mal en este inicio de mundial de la Fórmula 1. Fernando Alonso y Lance Stroll tuvieron que abandonar en el Gran Premio de Australia. Porque el motor Honda ni es fiable ni es competitivo. Pero en el equipo no lo vieron venir hasta que pusieron el coche en la pista.

Dani Juncadella, piloto de simulador en Aston Martin, ha revelado en 'SoyMotor' que él no vio esos problemas en la máquina: "Para mí en el simulador es difícil entender qué ha pasado porque no lo he visto venir".

"Allí todo es mucho más perfecto porque son números que pones en un simulador según los datos que te dan. Si resulta luego que la unidad de potencia no da la potencia que da...", dice Juncadella.

Elogia que Fernando siga teniendo paciencia con este pésimo rendimiento: "Yo cuando probé el coche no se esperaba que fuéramos a tener estos problemas. Lo de Fernando tiene mucho mérito, porque podría estar harto y tiene una resiliencia increíble. Si le dan la vuelta a la situación a lo mejor hay razones para soñar".

Reconoce que el asturiano lo está pasando mal: "Me parece muy duro para Fernando. Llevo años deseando que tenga un coche competitivo para ese último cartucho".

"Encontrarte con la situación actual tiene que ser frustrante y eso lo que más me duele desde el punto de vista de aficionado", cierra Juncadella.