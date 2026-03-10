La protesta de los equipos clientes de Mercedes por los motores: "Nos sentimos en desventaja"

Los jefes de McLaren y de Williams dicen que sus motores, aunque sean Mercedes, no funcionan como los del equipo oficial.

Mercedes ha demostrado en el Gran Premio de Australia que su coche es el mejor. Y con diferencia. Su motor es diferencial, pero a sus equipos clientes no les ha desbloqueado todo el potencial. Eso es lo que denuncian los jefes de equipo de McLaren y también de Williams.

Andrea Stella, en 'Sky Sports', ha dicho que desde los test de pretemporada de Bahréin les faltan muchos datos: "Salíamos a la pista, probábamos el coche, mirábamos los datos y decíamos: 'Ah, eso es lo que tenemos. Bien, ahora reaccionamos a lo que tenemos'".

"Así no se trabaja en la Fórmula 1. En la Fórmula 1, lo que sucede en la pista se simula, sabes lo que está pasando, sabes lo que estás programando, sabes cómo se comportará el coche. Y ellos también tienen sus planes de desarrollo, que ya han definido de antemano, porque saben qué esperan del coche", denuncia el jefe de Lando Norris y de Oscar Piastri.

También James Vowles, jefe de Williams, ha denunciado que se sienten en "desventaja": "Debo decir que, como equipo cliente de Mercedes, esta es la primera vez que nos sentimos en desventaja...".

"Incluso en cuanto a la capacidad de predecir el comportamiento del coche y anticipar cómo podemos mejorarlo... nos faltan tres décimas en nuestro motor Mercedes", ha dicho el jefe de Carlos Sainz.

Tanto McLaren como Williams sostienen que Mercedes no les proporciona todo el potencial de su Mercedes. Y eso está prohibido en la Fórmula 1. Por lo que sus palabras podrían provocar un auténtico escándalo.