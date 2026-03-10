"No entiendo nada": la contundente respuesta de Checo Pérez sobre la nueva Fórmula 1

El piloto mexicano debutó en Albert Park con Cadillac de forma oficial tras un año fuera de la competición y resaltó las dificultades que experimentó para emplear la energía.

Las críticas de los pilotos sobre el nuevo reglamento de la Fórmula 1 son el plato de cada día. Desde campeones como Max Verstappen o Lando Norris hasta contendientes al título o pilotos con bastantes años como Esteban Ocon y Carlos Sainz, los comentarios negativos no cesan.

Tras el GP de Australia, muchos de ellos reiteraron su malestar después de correr la primera carrera del calendario y estrenar los monoplazas. Sin embargo, pese a que muchos ya han estado horas probando el coche, hay un piloto que, tras un año sabático fuera de la competición, no comprende su funcionamiento.

"No entiendo nada. Cambia todas las vueltas. Súper complicado. De repente llegaba a la curva tres sin nada de batería y llegaba 30 kilómetros más rápido", comentó a los medios de comunicación Checo Pérez, piloto de Cadillac, tras correr en Albert Park.

Su regreso a la F1 ha sido más complicado de lo que se esperaba con dicho cambio, y el propio Checo lo ha recalcado. "Es una F1 muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Cambia todas las vueltas", añadía el mexicano.

"Es una locura todos los procedimientos que tienes que hacer y te puede pasar cualquier cosa en la salida. Es complicado en ese sentido, pero lo importante es haber terminado la carrera", puntualizaba el ex de Red Bull tras finalizar decimosexto en Australia.

Por último, Checo ha señalado las dificultades a las que se ha enfrentado, mostrándose esperanzador en poder comprender su funcionamiento próximamente: "El piloto, la competición, lo extrañaba. No disfruté tanto de la carrera con esta energía tan complicada; cada vuelta tienes una energía diferente, y la verdad no entiendo qué está pasando en estos momentos. Confío en que, conforme pasen las carreras, lo vayamos pudiendo entender".