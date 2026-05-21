Rafa Nadal recuerda uno de los momentos más duros de su carrera: el adiós de su tío Toni

El balear, que se enteró a través de la prensa de que su tío dejaba su equipo, afirma que "no fue agradable".

Con motivo de la presentación de su nuevo documental, Rafa Nadal ha recordado en 'Marca' uno de los momentos que más le costó digerir durante su carrera.

Fue en 2017, cuando se enteró de que esa sería la última temporada que tendría en su 'box' a su tío y entonces entrenador Toni Nadal.

Todo llegó después de que se anunciara que Carlos Moyá se unía al equipo del ganador de 22 Grand Slams.

"Nunca se hizo con la intención de que Toni no continuara en el equipo. Pero al cabo de un tiempo, Toni decidió dar un paso al lado", recuerda Rafa.

Sin embargo, Nadal se enteró de todo por la prensa, lo que no le agradó: "Es increíble que me enterase así, no fue agradable en ese momento. Tuve una conversación con él después y, evidentemente, todo salió como siempre".

"Al final, hay demasiadas conexiones, demasiadas cosas importantes que hemos vivido juntos. Es mi tío y le quiero. Primero por eso, y luego por todo lo demás y todo lo que conseguí gracias a él", ha zanjado.