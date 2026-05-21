Ahora

"Nunca se hizo con la intención..."

Rafa Nadal recuerda uno de los momentos más duros de su carrera: el adiós de su tío Toni

El balear, que se enteró a través de la prensa de que su tío dejaba su equipo, afirma que "no fue agradable".

Rafa Nadal y Toni Nadal Rafa Nadal y Toni Nadal Getty

Con motivo de la presentación de su nuevo documental, Rafa Nadal ha recordado en 'Marca' uno de los momentos que más le costó digerir durante su carrera.

Fue en 2017, cuando se enteró de que esa sería la última temporada que tendría en su 'box' a su tío y entonces entrenador Toni Nadal.

Todo llegó después de que se anunciara que Carlos Moyá se unía al equipo del ganador de 22 Grand Slams.

"Nunca se hizo con la intención de que Toni no continuara en el equipo. Pero al cabo de un tiempo, Toni decidió dar un paso al lado", recuerda Rafa.

Sin embargo, Nadal se enteró de todo por la prensa, lo que no le agradó: "Es increíble que me enterase así, no fue agradable en ese momento. Tuve una conversación con él después y, evidentemente, todo salió como siempre".

"Al final, hay demasiadas conexiones, demasiadas cosas importantes que hemos vivido juntos. Es mi tío y le quiero. Primero por eso, y luego por todo lo demás y todo lo que conseguí gracias a él", ha zanjado.

Las 6 de laSexta

  1. Las "múltiples evidencias" que implican a Zapatero en el caso Plus Ultra: conversaciones de sus socios, correos y reuniones
  2. Trump redobla su presión sobre Cuba con el despliegue de un portaaviones de EEUU en el Caribe
  3. Rufián se postula por primera vez para liderar la izquierda en unas generales si ayuda a "maximizar resultados electorales"
  4. Consumo abre expediente a una "gran inmobiliaria" que alquila "miles" de pisos en España por cláusulas abusivas
  5. La Audiencia Nacional fija que los festivos que caigan en sábado deben compensarse con un día adicional de descanso
  6. La entrevista completa de Aimar Bretos a Jesús Vázquez en La Noche de Aimar: "Empieza otra etapa de mi vida que quiero disfrutar"