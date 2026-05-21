¿Habrá boicot en Roland Garros? Así serán las protestas de Sinner, Djokovic y el resto de tenistas

Los jugadores no boicotearán los partidos, pero se negarán a hablar con los medios oficiales del torneo y aparecer en sus redes sociales debido a la cantidad de dinero destinada a los premios.

Roland Garros comienza esta semana en una edición marcada por las protestas y quejas de los tenistas a raíz del prize money que va a invertir el torneo en forma de premios. Figuras de talla alta como Jannik Sinner, Novak Djokovic o Aryna Sabalenka han expresado su descontento con la organización de forma pública.

Desde la organización, se ha establecido que el dinero de los premios de este año será equivalente al 14% de todos los ingresos del torneo. Un porcentaje muy reducido en comparación con otros torneos y ediciones.

En un principio, se planteó realizar un boicot, ideado por Sabalenka, por el cual se negarían a jugar los partidos previstos. Sin embargo, con el paso de los días, el plan se ha acabado cancelando, y únicamente se prevén protestas de cara a la prensa y las redes sociales del Abierto de Francia para mostrar su malestar.

En concreto, los tenistas que están a favor de protestar en París no hablarán con los medios oficiales del torneo, interrumpirán y finalizarán las entrevistas a los 15 minutos y no participarán en las redes sociales del torneo durante su 'Media day'.

Debido al descontento general y al que se puede producir en los medios de comunicación, la Federación Francesa de Tenis (FFT), junto a la dirección de Roland Garros y los agentes de ciertos jugadores, se va a reunir para buscar una solución a las protestas.

"Lamentamos esta decisión de los jugadores, que perjudica a todos los implicados en el torneo: los medios de comunicación, las cadenas de televisión, los equipos de las federaciones y toda la familia del tenis que sigue con entusiasmo cada edición de Roland Garros", ha señalado la organización del torneo en un comunicado.