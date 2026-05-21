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El ébola pone en jaque al Mundial: República Democrática del Congo tiene un problema

El país ha cancelado su preparación en Kinsasa por el brote de ébola conocido como Bundibugyo que ha dejado ya al menos 132 muertes.

Varias personas sacan de una ambulancia a un enfermo de ébolaVarias personas sacan de una ambulancia a un enfermo de ébolaReuters

A 21 días para el inicio del Mundial del fútbol que albergarán Estados Unidos, México y Canadá, el Bundibugyo, un brote de ébola, ha puesto en jaque la cita cuatrienal.

República Democrática del Congo, integrada en el grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán, se ha visto obligada a cancelar su preparación en Kinsasa.

Según la Organización Mundial de la Salud, a 18 de mayo, el brote ha dejado 132 muertes por el brote y 548 casos sospechosos.

La preocupación en el país es creciente ya que las autoridades médicas estadounidenses establecen que no se puede ingresar en EEUU las personas que hayan visitado las zonas afectadas por el brote en las últimas tres semanas.

Tedros Adhanom, director general de la OMS, ha afirmado que "no hay vacunas o tratamiento" para una "emergencia de salud pública de importancia internacional": "Estoy profundamente preocupado por la magnitud y la velocidad de la epidemia".

Antes de cruzar el charco, República Democrática del Congo tiene previstos dos amistosos; uno en Bélgica (en Lieja contra Dinamarca) y otro en España (en Cádiz contra Chile)

La FIFA, por el momento, se encuentra estudiando el caso: "Estamos monitorizando la situación relativa al brote de ébola y mantenemos una comunicación estrecha con la Federación de Fútbol de la RDC para garantizar que el equipo esté informado de todas las directrices médicas y de seguridad".

Chris Canetti, presidente del Comité Organizador, explicó a 'USA Today' que por el momento se continuará con el plan previsto: "Como pueden imaginar, estamos siguiendo las recomendaciones de la FIFA y de las autoridades sanitarias sobre este asunto. Por ahora, no hay cambios en los planes. La fecha prevista para la llegada del equipo sigue siendo el 11 de junio".

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