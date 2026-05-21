Djokovic, ¿cerca de tirar la toalla?: "No estoy para competir al más alto nivel"

El tenista más laureado de la historia ha explicado que las limitaciones físicas le están impidiendo preparar Roland Garros como querría.

Tras no jugar desde el 12 de marzo, cuando cayó en octavos de final de Indian Wells ante Draper, sorprendió mucho que Djokovic perdiese en su debut en el Masters 1000 de Roma ante Prizmic.

El serbio llega a Roland Garros con tan solo un partido en tierra con el objetivo de levantar su 25º Grand Slam, pero él mismo sabe que ese objetivo es cada vez más utópico.

A sus 39 años, sus problemas físicos pesan más que su hambre por ganar y ya reconoce que competir "al más alto nivel" es más difícil conforme pasa el tiempo.

Así lo ha explicado antes de llegar a Roland Garros: "Es frustrante no poder estar como quiero. Pero a la vez he sido yo el que ha decidido seguir compitiendo en estas condiciones. Me he dado cuenta de lo que me falta y voy con retraso. Definitivamente no estoy al nivel el que quiero estar para competir al más alto nivel y llegar lejos".

En declaraciones que publica 'As', 'Nole' afirma que no llega correctamente preparado a París: "Si soy sincero, esta no es la preparación ideal. No recuerdo cuál ha sido la última vez en los últimos dos años que haya tenido una preparación sin problemas físicos o de salud antes de un torneo. Siempre pasa algo, pero es una realidad con la que tengo que lidiar".

"Estoy entrenando duro y todo lo que mi cuerpo me permite, pero es impredecible cómo estaré en la pista para los partidos", ha añadido en unas declaraciones que pueden marcar el principio del fin del jugador más laureado de la historia.