El Rayo Vallecano impide a los enviados de la Comunidad de Madrid acceder al Estadio de Vallecas por segundo día consecutivo

¿Qué está pasando? El Gobierno regional, propietario del campo, ha suspendido la concesión administrativa por las deficiencias de seguridad que presenta el feudo franjirrojo. Al no poder entrar no pueden iniciar las obras de urgencia previstas.

La tensión entre la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano por el Estadio de Vallecas se intensifica. Por segunda jornada consecutiva, el club ha impedido el acceso a los enviados del Gobierno regional, obstaculizando el inicio de las obras de urgencia necesarias debido a deficiencias de seguridad y mantenimiento. La Comunidad, propietaria del estadio, suspendió la concesión administrativa, pero el club sigue negando el acceso a los técnicos. La situación genera incertidumbre entre los aficionados sobre dónde jugará el Rayo sus primeros partidos como local. La afición responsabiliza al presidente del club, Raúl Martín Presa, de la situación actual.

Nuevo día de enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano. Nuevo día de tensión por el Estadio de Vallecas. El club, por segunda jornada consecutiva, ha impedido el paso a los enviados del Gobierno regional, que no ha podido acceder al recinto para iniciar las obras de urgencia prevista al encontrarse, otra vez, las piernas cerradas.

Fue a primera hora de la mañana cuando llegaron y vieron que estaba todo cerrado a cal y canto. Tanto, que ni tan siquiera se les permitió el acceso cuando llegó un trabajador del club que, aunque pudo entrar, vio cómo las puertas se cerraban justo a su paso.

La Comunidad, propietaria del estadio, suspendió la concesión administrativa al considerar que el feudo rayista presenta importantes deficiencias de seguridad y mantenimiento que requieren una actuación inmediata.

Tras denunciar ante la Policía el primer bloqueo, ha habido otro. Ha habido un nuevo cerrojazo a los enviados del Gobierno regional en un clima de tensión que ha incrementado la preocupación entre la afición del Rayo.

"El estadio está lleno de mierda"

Uno de ellos, que ha acudido a renovar su abono, ha lamentado la incertidumbre que rodea el comienzo del curso: "El estado está lleno de mierda. Voy a renovar mi abono, pero no sé dónde voy a ver a mi equipo".

"Se han cargado la cantera, el Rayo Femenino, la Ciudad Deportiva y su último objetivo era este. Parece que lo van a conseguir poco a poco. Yo soy del Rayo, no de este señor", ha afirmado, personalizando y responsabilizando de todo a Raúl Martín Presa, presidente del club.

Este nuevo desencuentro prolonga un conflicto que amenaza con retrasar el comienzo de las obras y que mantiene sin resolver la incertidumbre de dónde jugará el Rayo sus primeros partidos como local, confirmado ya que en Vallecas va a ser que no.

En la Comunidad insisten en que, tras suspenderse la concesión, están habilitados para ejecutar las actuaciones de emergencia mientras el club continúa sin permitir el acceso a los técnicos.

"Tienen que detener a Presa"

"Lo que tienen que hacer es coger, detener a este señor, meterlo en comisaría, porque está desobedeciendo unas órdenes. La Comunidad de Madrid no veo mal el paso que ha dado; esto es suyo y tiene que asumir la responsabilidad de poner el estadio en condiciones y a este señor que no lo deje entrar más en Vallecas. Cuanto antes se solucione, mejor", señaló el aficionado..

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