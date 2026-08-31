Acuerdo pionero para que las futbolistas puedan ser madres: "Hubo compañeras que rechazaron su sueño..."

La Federación Española cierra los últimos flecos de un acuerdo histórico que podría dar luz verde a las jugadoras a ser madres sin necesidad de abandonar sus carreras.

La Federación Española está cerca de cerrar un acuerdo histórico que facilitará a las futbolistas a ser madres. La Asociación de Futbolistas Españoles está también detrás de una iniciativa que tiene como objetivo impedir que las jugadoras deban abandonar su carrera para poder tener hijos.

Hasta ahora, eran muchas las jugadoras que, en su momento de mayor fertilidad, debían decidir entre ser madres o aprovecharse de lo que muchas veces coincidía con el mejor momento de su carrera.

Para evitar ese dilema que puede ser muy complicado de resolver a nivel personal, la Federación Española trabaja en un acuerdo que facilitaría le gestión a la hora de congelar óvulos. Este plan permitiría, a las jugadoras que quieran ser madres, poder continuar con su carrera sin necesidad de perder su momento más fértil o verse obligadas a retirarse en un momento de máximo rendimiento.

Ana Moreno, exfutbolistas y pareja de la internacional Ivana Andrés, explica que ella tuvo que vivir esta situación. Puso fin a su carrera deportiva para ser madre: "Era inviable que Ivana parara su carrera un año y medio para poder ser una madre que gestara".

Geni Martínez, responsable médico de la AFE, también resalta la importancia del acuerdo: "Queremos acercar a nuestras afiliadas la posibilidad de la medicina reproductiva".

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